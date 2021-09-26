«صحة» توفر خدمة الفحص والمشورة قبل الزواج

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

توفر شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، خدمة الفحص والمشورة قبل الزواج، في عدد من مراكزها الصحية، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، وذلك تماشياً مع أهداف شركة «صحة» الاستراتيجية لتسهيل وصول المراجعين إلى الخدمات الصحية.

وأعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة «صحة»، عن توفير هذه الخدمة في مركز اليحر الصحي بمدينة العين، وتشمل المشورة قبل الزواج الخضوع لاختبارات الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد ب وسي، والزهري، والأمراض الوراثية مثل الثلاسيميا بيتا، وفقر الدم المنجلي، واختبارات أخرى لفحص الحصبة الألمانية، وفصيلة الدم والتوافق.

وقال الدكتور عمر الجابري، المدير التنفيذي للخدمات الطبية في الخدمات العلاجية الخارجية: إن فحص ما قبل الزواج يعد من أهم السبل لتقليل نسب الإصابة بالأمراض الوراثية، ومن هذا المنطلق فقد حرصت شركة «صحة» على توفير هذه الخدمة بمقربة من المراجعين.

وأضاف أن «صحة» تحرص من خلال هذه الخدمة على تمكين المقبلين على الزواج من بدء هذه المرحلة المهمة في حياتهم وهم على دراية كاملة بالحالة الصحية لشريك حياتهم المستقبلي، بالأخص الأمراض الوراثية التي قد تؤثر على أولادهم في المستقبل، كما تتيح لهم هذه الخدمة الفرصة للاستفسار عن أي مخاوف صحية قد يشعر بها الطرفان.

ومن جانبها قالت الدكتورة شفيقة عمر، مديرة مركز اليحر الصحي وأخصائية طب الأسرة، إن توفير خدمة الفحص والمشورة قبل الزواج في مركز اليحر الصحي تتيح الفرصة للمقبلين على الزواج لأخذ المشورة الطبية في كل ما يتعلق بالأمراض المعدية التي قد تؤثر عليهم أو على أولادهم في المستقبل.

وأكدت حرص الطاقم الطبي والفني للحفاظ على السرية التامة، أثناء تقديم هذه الخدمة، وفي حال كانت هناك أي نتائج غير سليمة، يتم أخذ موافقة الطرف المعني قبل الاجتماع مع الطرفين لإبلاغهم بالنتائج وشرح الحالة وإعطاء المشورة حول الإجراءات الواجب اتخاذها والإجابة عن أي استفسارات، وفي حال كان هناك حاجة لخطوات إضافية، فيتم ترتيب ذلك للمراجعين.

وقالت: إن التجارب، ونتائج الفحوصات أثبتت النتائج مدى أهمية توفير المشورة الطبية والإرشادات في مساعدة العديد من المقبلين على الزواج، على فهم نتائج الفحوصات بطريقة صحيحة وتعريفهم بالاحتياطات اللازمة التي تمنع انتقال الأمراض بينهم وإلى أطفالهم.

وتتوفر خدمة الفحص والمشورة قبل الزواج في عدد من المراكز الصحية التابعة لشركة «صحة» في كل من البطين والمقطع وبني ياس ومدينة خليفة في أبوظبي، وكذلك في مراكز المويجعي وعود التوبة ونعمة والقوع والهير في العين.