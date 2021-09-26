مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال يجري 12 عملية نوعية لعلاج أمراض الحوض بالروبوت

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن نجاح فريق مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالتعاون مع برنامج الأطباء الزائرين، في إجراء 12 عملية نوعية لعلاج أمراض الحوض بالروبوت خلال 5 أيام، مرسخة ريادتها كأول جهة صحية على مستوى دولة الإمارات تجري أكثر من 151 جراحة روبوتية منذ فبراير 2019، ليضاف هذا الإنجاز الطبي الجديد إلى سلسلة الإنجازات التي حققها برنامج جراحات الروبوت في مجال أمراض النساء، والذي أطلقته المؤسسة لتعزيز جراحات الروبوت في عدة تخصصات طبية وتكثيف استخدام الذكاء الاصطناعي كمنهج عملي في الخدمات الصحية.

ويأتي هذا النجاح الجديد ترسيخاً لإنجازات برنامج الأطباء الزائرين بتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة على صعيد العمليات الروبوتية، وتأكيداً على استمرارية تطور البرنامج بالاستناد إلى التجهيزات والتقنيات المتطورة التي تحرص المؤسسة على توظيفها لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى، حيث تضمنت العمليات التي أجراها فريق أطباء جراحات النساء بإشراف الطبيب الزائر الدكتور لبيب رياشي المتخصص بالجراحة الروبوتية في مجال أمراض النساء، عدة حالات صحية تم علاجها بمساعدة الروبوت الجراحي ومن ضمنها حالات إزالة الأورام الليفية والنزيف الحاد والعقم وأكياس المبايض والأورام المعقدة، بالإضافة إلى إجراء عمليات الجراحة النسائية البولية وارتخاء عضلات الحوض وهبوط الرحم.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن دعم مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بأحدث التقنيات الطبية على مستوى العالم، أدى لتطور الخدمات الصحية والعلاجية وخاصة في مجال أمراض النساء، مما أسهم بنجاح المستشفى في تحقيق إنجازات نوعوية على صعيد إجراء العمليات الجراحية الدقيقة بكفاءة ومهنية.