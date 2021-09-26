بلدية أبوظبي تنجز أعمال تأهيل عدد من مناطق الألعاب في الأحياء السكنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أنجزت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال بلدية مركز المدينة أعمال تأهيل عدد من مناطق الألعاب في حدائق الأحياء السكنية بأبوظبي. وتأتي هذه المشاريع ضمن إطار إعادة تأهيل وتطوير المناطق الترفيهية بهدف إسعاد السكان وإيجاد بيئة ترفيهية آمنة وذات معايير ومواصفات حديثة تحقق متطلبات السكان وتساهم في الارتقاء بجودة حياتهم، وتوفير مساحات لعب للعائلات والأطفال، وتحقيق التواصل بين أفراد المجتمع. وتضمن المشروع إعادة تأهيل منطقة ألعاب رقم /29/ بجوار مجلس البطين، ومنطقة الألعاب رقم /25/ بجوار جسر الجوازات، ومنطقة الألعاب رقم /21/ في منطقة البطين حوض غرب 18/2، لتشمل الأعمال صيانة جميع معدات الألعاب القائمة، وصيانة وتأهيل مقاعد الجلوس، وصب أرضيات مطاطية مع تصاميم تفاعلية وتعليمية لتمكين الحدائق ومناطق الألعاب من تحقيق أهداف عديدة ترفيهية وتعليمية ورياضية واجتماعية. وأشارت البلدية إلى أن معدات الألعاب بالحدائق مخصصة لتخدم مختلف الفئات العمرية وبمواصفات عالمية، وتحقق جميع معايير السلامة والأمان للمستخدمين. ويندرج تأهيل مواقع الألعاب ضمن مشروع استكمال المناطق التي تم تأهيلها وافتتاحها في العامين 2019 و2020، وقد انعكس ذلك إيجاباً على المجتمع، حيث يزداد عدد مستخدمي مناطق الألعاب داخل الحدائق العامة وفي حدائق الأحياء السكنية بشكل مستمر.