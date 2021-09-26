الامارات | شرطة دبي تعزز أسطول دورياتها بـ100 سيارة فارهة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تعزز أسطول دورياتها بـ100 سيارة فارهة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عززت القيادة العامة لشرطة دبي أسطول دورياتها بعدد 100 سيارة من نوع أودي طراز A6 45 TFSI، والتي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات الحديثة.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين: «يسعدنا التعاون مع شركة النابوده للسيارات «أودي» التي تعد واحدة من أعرق الشركات الوطنية، وأكثرها التزاماً في دعم المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً واسعاً في دعم صورة دبي، وتعزيز مكانتها بين أفضل المدن للعيش والعمل والسياحة والاستثمار، ونحن واثقون من أن هذه السيارات ستسهم في الارتقاء بأدائنا وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في الحفاظ على السلامة المرورية على الطرقات».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النابوده للسيارات كيه راجارام إن شركة النابودة للسيارات فخورة بالشراكة والعمل مع شرطة دبي من خلال تقديم 100 سيارة أودي من طراز A6 المزودة بأحدث التقنيات دعماً لبرامج وأنشطة القيادة في مختلف المحافل والفعاليات.

ولفت إلى أن الشراكة تأسست مع شرطة دبي منذ سنوات عديدة، وسبق توقيع اتفاقية تعاون بين القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، والمغفور له المدير العام السابق للشركة علي سيف النابوده، بخصوص تزويد الشرطة بـ100 سيارة، مشيراً إلى أن النابودة للسيارات حريصة على دعم عمليات شرطة دبي في ترسيخ الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين والزوار في دبي.

وأضاف «شراكتنا مع شرطة دبي، لن تقتصر على دعم أسطول دورياتها المرورية، وإنما من خلال التعاون معها في العديد من المبادرات التي تنشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع للسلامة المرورية، ونأمل أن تسهم هذه المركبات الجديدة المعززة بأحدث التقنيات في أداء عملياتها المهمة لخدمة المجتمع في الإمارة».

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