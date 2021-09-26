غداً صرف المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المعاشات التقاعدية لشهر سبتمبر سيتم صرفها غداً الاثنين. وتبلغ معاشات هذا الشهر /613/ مليوناً و/384/ ألفاً و/414/ درهماً، مقارنة بنحو /566/ مليوناً و/642/ ألفاً و/881/ درهماً في سبتمبر من العام الماضي، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر يبلغ /42,876/ مستفيداً، مقارنة بـ /39,371/ في سبتمبر من العام الماضي. وقال محمد صقر الحمادي القائم بأعمال مكتب الاتصال الحكومي مدير وحدة سعادة المتعاملين، إن المعاش التقاعدي يجسد أهم أهداف التأمين الاجتماعي الذي تسعى من خلاله الدولة إلى توفير حياة آمنة ومستقرة لكافة أفراد المجتمع لافتاً إلى أن الهيئة تنصح المؤمن عليهم باستيفاء المدة المقررة للحصول على المعاش التقاعدي لما له من أثر في حياة المؤمن عليهم والمستحقين، كما تؤكد على أن زيادة مدة الخدمة حتى وإن انتهت بمكافأة هو في مصلحة المؤمن عليه لأن حساب المكافأة يكون على شهر ونصف عن كل عام عن سنوات الخدمة الخمس الأولى بينما يرتفع لشهرين عن السنوات الخمس التالية ولثلاثة أشهر عما زاد عن ذلك و أن أقل مدة لاستحقاق المكافأة هو سنة من العمل لذلك فإنه من المفيد استكمال المؤمن عليه مدة السنة للحصول على المكافأة.