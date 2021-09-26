8 أشهر من العزلة لرواد محاكاة الفضاء الإماراتيين بدءاً من 20 أكتوبر

دينا جوني (دبي) أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء خلال مؤتمر صحفي عقد افتراضياً من موسكو اليوم، عن بدء فترة العزلة لعبدالله الحمّادي وصالح العامري، رائدي محاكاة الفضاء الإماراتيين في 20 أكتوبر المقبل، استعداداً لانطلاق تجربة محاكاة الحياة في الفضاء في نوفمبر من العام الجاري.
وستمتد تجربة محاكاة الحياة في الفضاء على مدى ثمانية أشهر في المجمع التجريبي الأرضي في معهد الأبحاث الطبية والحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو بروسيا.
ويستكمل رائدا محاكاة الفضاء تدريباتهما في إطار مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء ضمن برنامج البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة «سيريوس 20-21».
ويتلقى الرائدان تدريبات مكثفة تمتد لـ12 ساعة يومياً على التجارب العلمية والروبوتات والاختبارات النفسية والفيزيولوجية. يتم تدريبهما على كيفية إدارة العمليات اليومية وأداء المهام المختلفة خلال فترة المهمة، فضلاً عن خضوعهما لـ 60 تجربة مختلفة تتراوح في مجالات علمية مختلفة. وخلال المؤتمر الصحفي، عرّف الرائدان عن نفسيهما وخلفيتهما العلمية ودورهما خلال مهمة «سيريوس 20-21».
وقال العامري الذي درس الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة في أبوظبي، إن فضوله لاستكشاف الفضاء بدأ مع ممارسته للقفز الحر الذي دفعه إلى التعمّق أكثر في علوم الفضاء والجاذبية.
وأشار الحمادي الذي درس الهندسة الميكانيكية من جامعة أبوظبي وخدم في القوات المسلحة لمدة 17 عاماً، أنه والعامري سيبذلان أفضل ما عندهما خلال المهمة في موسكو لتمثيل دولة الإمارات أفضل تمثيل.