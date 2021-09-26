الامارات | مكتوم بن محمد يلتقي بفريق العمل في وزارة المالية

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد يلتقي بفريق العمل في وزارة المالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بفريق العمل في وزارة المالية، وأكد سموه أن وزارة المالية تهدف إلى أن تكون جزءاً من تحقيق مبادىء الخمسين التي اعتمدها رئيس الدولة.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التقيت اليوم بفريق العمل في وزارة المالية واستذكرنا دور المغفور له الشيخ حمدان بن راشد طيب الله ثراه في بناء مؤسسات الدولة المالية. وشكرنا الأخ عبيد الطاير على خدمته وخبرته التي سخرها بكل إخلاص لوطنه خلال السنوات السابقة. وناقشنا فريق العمل في أهم معالم المرحلة المقبلة في الوزارة".

وأضاف سموه: "نهدف في وزارة المالية أن نكون جزءاً من تحقيق مبادىء الخمسين التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله وتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد ومنهجيته الجديدة التي أعلن عنها وأن تعمل الوزارة بروح الفريق الواحد ضمن فريق دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل أفضل واقتصاد أكثر استقراراً ورسوخا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news