الامارات | محمد بن راشد يزور غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يزور غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير .

وقال سموه في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "١٣٤ فريقا من ٩٥ جنسية يعملون كفريق عالمي واحد لإطلاق حدث عالمي رائد في دولة جمعت العالم في وقت ومكان واحد.. الحدث الأجمل سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو بإذن الله".

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