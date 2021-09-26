"أوقاف دبي" تنفذ مشروعات بـ 148 مليون درهم

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي ( الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي أنها تعمل على تنفيذ مشروعات وقفية جديدة بكلفة 148 مليون درهم، ووضعت التصاميم لثلاثة مشروعات وقفية أخرى.

وقال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة، إن المشروعات الجديدة تتنوع ما بين مجمعات فلل ومبان وقفية لخدمة مصارف الصحة والتعليم ورعاية النساء والأطفال وسقيا الأمل.

وأوضح أن من بين المشروعات الجاري تنفيذها مشروع مجمع فلل وقف ورثة القاسمي (سقيا الأمل 2) بالراشدية، ومجمع فلل (وقف الصحة ) بالبدع ومبنى وقف سلامة سعيد جوهر بالضغاية.

وأضاف: يجري العمل على إنشاء وقف رعاية النساء والأطفال في الورقاء، ومبنى سكن العمال بمنطقة المحيصنة.

وذكر علي المطوع أن المشروعات الجديدة سيتم الانتهاء منها على مراحل ابتداء من الربع الأخير من العام الجاري، وحتى نهاية شهر يناير 2023.

ولفت إلى أن قائمة المشاريع الوقفية الجاري التي جرى وضع تصاميمها هي محلات مسجد خليفة التاجر بمنطقة بورسعيد، ووقف بمنطقة الضغاية، وفيلا أخرى بمنطقة ند الحمر.