إشغالات قياسية في فنادق بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت فنادق في دبي مستويات إشغال قياسية مع بدء توافد المشاركين وأعداد كبيرة من الزوار الدوليين لـ«إكسبو 2020 دبي» الذي ستنطلق فعالياته رسمياً يوم الجمعة المقبل، وفقاً لمديري فنادق بالإمارة، توقعوا أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشه قوية على صعيد الإشغال والحركة السياحية، خاصة مع تزامن «إكسبو» وانطلاق موسم السياحة الشتوية في دولة الإمارات.

مروان فاضل

وأوضح هؤلاء أن معدلات الإشغال وصلت في عددٍ كبيرٍ من الفنادق إلى طاقتها القصوى، خاصة تلك القريبة من محيط موقع «إكسبو 2020 دبي» وفنادق الأعمال التي تعاقدت معها أجنحة الدول المشاركة لتكون مقراً لإقامات الوفود والمشاركين خلال فترة المعرض الممتدة لستة أشهر.

وقال مروان فاضل مدير عام فندق سانت ريجيس دبي - النخلة: إن الاستعدادات داخل الفندق تجري على قدم وساق، لاستقبال ضيوف وزوار معرض «إكسبو 2020 دبي» من مختلف أنحاء العالم، حيث تمّ تدريب فريق عمل خاص في إطار التحضير المُتكامل لهذه الاستضافة.

وذكر أن الجهود تتركز الآن لمنح جميع ضيوف المعرض الأضخم في العالم وزواره من داخل وخارج الإمارات إقامة آمنة وميسرة، بالإضافة إلى خلق الوعي بين الموظفين وجميع العاملين في الفندق لتقديم أفضل الخدمات التي تتناسب مع هذا الحدث العالمي المُميّز.

وفيما يتعلق بمعدلات الإشغال في الفندق، أشار فاضل إلى أن حجوزات الإقامة طويلة المدى المؤكّدة لفترة المعرض من وفود الدول والشركات، بلغت نسبة جيدة حتى الآن، خاصة مع باقات الإقامة الفندقية المُغرية التي تم تصميمها لتتناسب مع تفضيلات الزوار والضيوف، وتلائم احتياجاتهم الفردية، متوقعاً ارتفاع نسبة الإشغال طوال الحدث العالمي، خاصة مع تطلّعات الكثير من الأفراد محلياً وإقليمياً وعالمياً إلى زيارة «إكسبو 2020 دبي»، والتعرّف من كثب على أحدث الإبداعات التكنولوجية والابتكار التي يحتضنها.

وأكد فاضل أن استضافة الدولة معرض «إكسبو 2020 دبي» تشكل إنجازاً رائداً، خاصة أنه حدث عالمي وتاريخي، يوفّر منصّة مثالية تجمع 192 دولة في مكان واحد على مدار 6 أشهر، الأمر الذي سيُسهم في دعم قطاع الضيافة بشكل عام، مؤكداً حرص فندق سانت ريجيس النخلة - دبي على تكثيف الجهود لمواكبة متطلّبات هذا الحدث الاستثنائي المهم الذي يُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، من خلال إعداد برامج تسويقية خاصّة لوفود الشركات والمُنظّمات الحكومية وأعضاء المؤتمرات المُصاحبة لمعرض «إكسبو»، وتوفير باقات مُغرية للإقامات طويلة الأمد، إضافة إلى التعاون مع الشركات السياحية داخل وخارج الدولة في وضع الخطط والباقات السياحية المُتكاملة لتعريف الضيوف بمعالم الدولة السياحية والتراثية المنشرة في أرجاء الإمارات كافة، ومنحهم فرصة إقامة ترفيهية لا تُضاهى.

كولين بيكر

من جهته، قال كولين بيكر، المدير الإداري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لدى مجموعة «ستاي ويل للضيافة»: إن افتتاح «إكسبو 2020 دبي» يشكل حدثاً تاريخياً بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة وفترة رائعة بالنسبة لقطاع الضيافة، مؤكداً استعداد فندق بارك ريجيس كريس كين، للترحيب بالزوار والمشاركين في أكبر تجمع ثقافي في العالم.

وأوضح أن الفندق سجل زيادة مطردة في حجوزات الوفود المشاركين في المعرض إلى جانب الزوار، والتي تعزز بدورها التوقعات بتسجيل معدلات إشغال قوية خلال الربع الرابع من عام 2021 تصل إلى 100%.

وأضاف: «نحرص بشكلٍ مُستمر على تقييم أداء مختلف الأسواق المتوقع مُشاركتها في هذا الحدث الضخم، ونعمل في ضوء ذلك على تطوير باقاتٍ استثنائية ذات قيمة مضافة من شأنها أن تحظى باهتمام المشاركين والزوار خلال الحدث».

مدحت برسوم

وقال مدحت برسوم المدير العام لفندق «كابيتول دبي»: «إن القطاع الفندقي في دبي يستعد لبدء مرحلة استثنائية من الانتعاش مع انطلاق فعاليات (إكسبو 2020 دبي) في أول أكتوبر المقبل، وتمتد حتى نهاية المعرض في 31 مارس 2022».

وأوضح برسوم أن بوادر هذا الانتعاش بدأت تظهر بشكل ملحوظ مع تلقي العديد من الفنادق طلبات حجوزات لأعداد كبيرة من الغرف والشقق الفندقية من قبل دول مشاركة في هذا الحدث العالمي، لتكون مقراً دائماً لإقامة المشاركين في أجنحة هذه الدول والوفود الرسمية القادمة منها طول فترة المعرض.

وأشار برسوم إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت زيارات متعددة لمندوبين عن الجهات المسؤولة عن تنظيم أجنحة دولها في المعرض لمعاينة الفنادق وتوقيع عقود الإقامة خلال المعرض، لافتاً إلى استقبال عددٍ من الفنادق مجموعات ملحوظة من النزلاء القادمين لمتابعة إجراءات تسلم أجنحة دولهم ومتابعة التجهيزات الداخلية وإجراء الاختبارات والبروفات النهائية قبل انطلاق المعرض.

10 آلاف زائر للجناح المصري

استقبل الجناح المصري المشارك في فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، أمس الأول، أكثر من 10 آلاف زائر، وذلك ضمن فعاليات الافتتاح التجريبي الذي أجرته إدارة مكتب إكسبو، تمهيداً للإعداد للافتتاح الرسمي والمقرر يوم الجمعة المقبل بمشاركة 192 دولة. وتشارك مصر في هذا المحفل الدولي والذي يستمر لمدة 6 أشهر بجناح متميز يعكس ثقلها ومكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، كما يبرز الحضارة المصرية، وأهم سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل، وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في القطاعات كافة.