الامارات | حمدان بن محمد: مكتوم بن محمد سيلعب دوراً محورياً في مسيرة الخمسين

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: مكتوم بن محمد سيلعب دوراً محورياً في مسيرة الخمسين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لأخيه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، على تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «بدعم قيادتنا الرشيدة، تواصل دولتنا العزيزة مسيرة تمكين الشباب. وكلنا ثقة بأن مكتوم بن محمد، بما يملكه من خبرات قيادية وإنجازات كبيرة وتجارب واسعة، سيلعب دوراً محورياً في مسيرة الخمسين الجديدة، ونسأل الله له التوفيق».

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات.

وتم تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية.

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