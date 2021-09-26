الامارات | 321 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و3 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 321 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و3 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 327 ألفاً و300 فحص جديد، خلال الساعات الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 321 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 734 ألفاً و596 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2089 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 398 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 726 ألفاً و806 حالات.

وأعلنت عن تقديم 71 ألفاً و886 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى أمس، 19 مليوناً و847 ألفاً و232 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 200.67 جرعة لكل 100 شخص.

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