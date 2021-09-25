الامارات | العويس: المنهجية الجديدة للعمل الحكومي إطار وطني شامل لمواصلة الإنجازات

شكرا لقرائتكم خبر عن العويس: المنهجية الجديدة للعمل الحكومي إطار وطني شامل لمواصلة الإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» المنهجية الجديدة في عمل الحكومة الاتحادية يمثل إطارا وطنيا شاملا ومتكاملا وبرنامج عمل تنفيذيا تحدده مسارات استراتيجية لتطوير العمل الحكومي وتحقيق المشاريع التحولية الكبرى في القطاعات ذات الأولوية الوطنية برسالة مفادها أن عجلة العمل مستمرة بوتيرة تصاعدية ومرتكزة على رؤية استشرافية وفرق عمل متأهبة لمواصلة الإنجازات ومستندة إلى وثيقة الخمسين لتعزيز تنافسية الدولة.

وأشار العويس إلى أن المحددات الخمسة لمنهجية لعمل الحكومي الجديدة أعطت دفعة قوية نحو مزيد من العمل التكاملي والتنسيق بين القطاعات الحكومية للحفاظ على المكتسبات والتوظيف الأمثل للموارد بالاستناد إلى الإيمان الراسخ بمحورية العمل المشترك الذي تتكامل فيه الجهود وتتجسد فيه روح الفريق والمسؤولية المشتركة للوزارات لتغدو حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة وقدرة خاصة وأن الإمارات دولة رائدة دوليا في مجال استشراف مستقبل الحكومات القائم على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

ولفت معاليه إلى أن الفرق الإشرافية والطبية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع متواجدة في الميدان وعلى أهبة الاستعداد والجاهزية التامة لمواصلة بذل الجهود والتعامل مع كل المستجدات وتلبية كافة الاحتياجات لتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية.

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