«أدنيك» تؤكد جاهزيتها لاستضافة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أبوظبي (الاتحاد) تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) عن استكمال استعداداتها لاستضافة النسخة الثامنة عشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي يقام خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وأوضحت «أدنيك» أن الدخول يقتصر على الحاصلين على لقاح كوفيد – 19، مع وجوب توفر نتيجة فحص (PCR) سلبية لا تتجاوز 48 ساعة للدخول إلى الحدث. ويُعتبر المعرض الذي سيعقد هذا العام تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح مُتجددة»، أضخم فعالية متخصصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تحوّل إلى منصة عالمية مرموقة لإطلاق المنتجات والترويج لها وتوسيع أعمال الشركات، واعتماد الموزعين والشركاء، بالإضافة لدوره في تعزيز التراث الثقافي والترويج له. ويجمع الحدث الآلاف من الصقارين وهواة الصيد والفروسية، إضافة للمُشترين وكبار التجار والشخصيات الرسمية من مختلف أنحاء العالم، إذ يحتل المعرض مكانة بارزة على أجندة «أدنيك» بالنظر إلى حجمه ومكانته الاستراتيجية على مستوى القطاع. وقال أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»: «إن استضافة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يعكس مرونة مرافقنا وفريق عملنا من الخبرات والكفاءات القادرة على توفير أعلى مستويات الدعم لإنجاح هذا الحدث الاستثنائي، فضلاً عن الإمكانيات التي تتمتع بها الشركة من خلال توفير أحدث الأنظمة التقنية والتجهيزات بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية». وأشار العبيدلي إلى أن «أدنيك» تلعب دوراً محورياً في توفير بيئة أعمال آمنة وواثقة، وذلك من خلال تطبيق إجراءات وتدابير تراعي أعلى معايير الصحة والسلامة، إلى جانب تطبيق مجموعة واسعة من الإجراءات الاحترازية الشاملة في مختلف مرافق المعرض لضمان سلامة العارضين والزوار. يفتح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أبوابه من الساعة 11 صباحاً إلى 10 مساءً يومياً خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر في القاعات من 2 إلى 10 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويمكن للزوار شراء تذاكر الدخول الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني التالي: https://adihex.com