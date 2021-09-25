معرض أبوظبي للصيد يُنظّم فعاليات تراثية تعزز مشاعر الفخر بالهوية الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، تُقام فعاليات الدورة الثامنة عشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية خلال الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

يُنظّم المعرض نادي صقاري الإمارات، ويحظى الحدث برعاية رسمية من هيئة البيئة- أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض. راعي القطاع شركة "بينونة لتجارة المعدات العسكرية والصيد"، ورعاة الفعاليات كل من شركة "سمارت ديزاين"، شركة الفارس العالمية للخيم، نادي ظبيان للفروسية، و ARB-Emirates الشريك المؤثر في صناعة السيارات، إضافة لقناة بينونة الشريك الإعلامي الرسمي للحدث.

وتتزامن النسخة الجديدة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، مع احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بمرور خمسين عاماً من الإنجازات والتقدّم في شتّى المجالات، مُعلنة ً في ذات الوقت عن بدء مسيرة جديدة لتصميم وتخطيط الخمسين عاماً القادمة لتغدو نبراساً مُضيئاً للأجيال ولتبقى صفحة مُشرقة في التاريخ البشري والحضارة الإنسانية.

وبهذه المناسبة، أكد معالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، أنّ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وعبر كافة أنشطته وفعالياته التي تروي قصة تميّزه، يسعى لتطوير خططه ومشاريعه تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات استعداداً لخمسين عاماً قادمة مليئة بالنجاح والإبداع في كلّ مجال، عنوانها المحبة والتسامح، الفخر والاعتزاز، البذل والعطاء.

وقال "في عامها الخمسين، وفي كلّ ركن من (أبوظبي 2021)، نستذكر ما حققته دولة الإمارات خلال العقود الماضية من إنجازات مُتفرّدة، عمل أبناء دار زايد المُخلصين على رسمها وتنفيذها، مُستندين إلى إرث ثري وجهود مُباركة للآباء المؤسسين، الذين نمضي على نهجهم بكلّ ثقة وفخر، وبعزيمة قوية، نحو مُستقبلٍ أكثر إشراقاً".

وأعرب معاليه عن اعتزازه وفخره بتزامن الدورة القادمة من المعرض مع احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، بما يُعطي ثقة كبيرة للجنة المنظمة بمواصلة سلسلة النجاحات التي حققها الحدث منذ دورته الأولى، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به المعرض من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الدائمة من قبل راعي المعرض سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات.

وشدّد على أنّه "في عام الخمسين، نزداد ولاءً وثقة وتصميماً، لمواصلة مسيرة التميّز والريادة لأكبر حدث من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، المعرض الذي بات نموذجاً يُحتذى لأهم وأجمل الفعاليات الكبرى، ترجمةً لرؤى المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي استشرف الأهمية القصوى لترسيخ الصيد المُستدام والحفاظ على الطبيعة، ركيزةً أساسية لتراثنا وحضارتنا".

وفي إطار فعاليات ساحة العروض في (أبوظبي 2021)، ينضم المعرض الدولي للصيد والفروسية إلى أبناء الوطن للاحتفاء باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، في فعاليات شيّقة تفخر بما حققته الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية من إنجازات مُتفرّدة، وتُساهم في تسليط الضوء على التراث الثقافي للدولة وتعزيز مشاعر الفخر بالهوية الوطنية.

ويأتي في طليعة هذه الفعاليات، عرض تراثي رياضي خاص لا يُنسى يُنظّمه نادي صقاري الإمارات بتقديم من شركائه وداعميه المخلصين، وذلك ضمن فقرتين يوميًا (ما عدا يوم الجمعة)، في 12 فعالية فريدة خلال 6 أيّام يُشارك بها كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أكاديمية بوذيب للفروسية، ونادي ظبيان للفروسية، والتي تُساهم جميعها في تعزيز أنشطة وفعاليات المعرض في إطار دورها المُجتمعي الفاعل، من خلال تقديم العديد من الفقرات الشيّقة، ومنها أجمل عروض ركوب الخيل على أنغام عزف الموسيقى.

تُعتبر الفروسية قطاعاً أساسياً ومحورياً في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منذ تأسيسه في العام 2003، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً في الدورات الأخيرة من المعرض، بما يُمثّل ترجمة لجهود دولة الإمارات في صون الرياضات التراثية والتقاليد الأصيلة، وتعريف شعوب العالم بأهمية الخيول العربية الأصيلة.

وتشهد الدورة الجديدة من الحدث، مُشاركة واسعة من الشركات الإقليمية المُختصّة بصناعة مُستلزمات ركوب الخيل، والمقطورات، صناديق الخيول، حدوات الخيول، السروج، لجام الخيل، مُكمّلات وأعلاف غذائية، وملابس وأحذية خاصة بركوب الخيل، إضافة لمدارس تعليم مهارات الفروسية.

وتتصدّر فعاليات الفروسية لهذا العام في معرض أبوظبي للصيد، مُشاركة مميزة لجمعية الإمارات للخيول العربية، أما العروض الشيّقة التي سوف يُقدّمها نادي ظبيان للفروسية وأكاديمية بوذيب للفروسية، وكذلك شرطة أبوظبي، فمن المتوقع أن تجذب، كما في الدورات الأخيرة، جمهورًا كبيرًا بشكل يومي. وتهدف هذه الأنشطة لتدريب الشباب الإماراتي على فن التعامل مع الخيول وجميع أشكال رياضة الفروسية.

عروض شيّقة لوحدة الخيّالة والكلاب البوليسية (K9) - شرطة أبوظبي

من دواعي سرور معرض أبوظبي للصيد، أن يدعوكم لمُشاهدة أجمل العروض الحيّة وأكثرها إثارة في ساحة العروض، والتي توضح كيفية استخدام الخيول والكلاب البوليسية من قبل شرطة أبوظبي في مجال تعزيز جهود الحفاظ على الأمن والأمان في دولة الإمارات، بمهارات وقُدرات فائقة تقف ورائها خبرات وكفاءات وطنية مميزة.

عرض الفروسية الموسيقي - نادي ظبيان للفروسية

عندما تجتمع في ساحة العروض مُتعة ركوب الخيل مع سحر الموسيقى وروعتها..

شاهد أجمل عروض الفروسية الاحترافية على أنغام الموسيقى، جنباً إلى جنب مع فنون استعراض الفرسان لمهاراتهم في ركوب الخيل.

ركوب الخيل والمهر للكبار والأطفال - نادي ظبيان للفروسية

في جُعبة معرض أبوظبي للصيد، باقة غنية من الأنشطة الممتعة التي يُقدّمها لجمهور المعرض من مختلف الفئات العُمرية، وخاصة الأطفال في دعوة لهم للتخلّص من الخيول الخشبية الهزازة لديهم، والحصول على فرصة لركوب مهر حقيقي.

نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو - عرض تعليمي شيّق

يُشارك نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، النادي الملكي الوحيد للبولو في الدولة، في النسخة الثامنة عشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حيث سيُقدّم عروضاً مثيرة من قبل "غنتوت ريسينغ" و "بولو كلوب بوذيب"، والتي من المتوقع، كما في الدورات الأخيرة، أن تجذب عددًا كبيرًا من الجماهير يوميًا في ساحة العروض التي يترقب دخولها كثيرون من جديد.

يُقدّم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لجميع زواره، ومن مختلف الثقافات كل ما هو ممتع ومُفيد.. وفي هذه الدورة يُتيح لهم تعلّم كيفية ممارسة رياضة الملوك والأمراء، ليتمتعوا بأجمل العروض حول كيفية أدائها بثقة وتميّز ومعرفة قواعدها التي لطالما تمّ اتّباعها منذ القدم قبل مئات السنين لدى العديد من الحضارات.

عرض شيّق تقوده آمنة الجسمي - إسطبلات كابر

الرماية بالقوس والسهم من على ظهر الخيل، إضافة لفعالية الرماية على الأرض، في عرض مُذهل بساحة العروض، لكل من: آمنة الجسمي، حسان الجهني، وضاح الزعابي.

ترجع بداية هذا النوع من الرماية كأسلوب قتالي إلى عصور ما قبل التاريخ، وما زالت حيّة لغاية اليوم كرياضة رسمية مُعتمدة في الألعاب الأولمبية.

أيضاً كونوا على موعد في (أبوظبي 2021) مع عرضٍ لبعض أشهر فنون القتال التاريخية الأخرى باستخدام أنواع من الأسلحة القديمة (مُبارزة بالسيف التقليدي)، بمشاركة: وضاح الزعابي، محمد حسان العبَّادي.

عرض الفروسية التراثي - أكاديمية بوذيب للفروسية

ترجمة لجهود دولة الإمارات في صون الرياضات التراثية والتقاليد العريقة، وتعريف شعوب العالم بأهمية الخيول العربية الأصيلة، يتم على مدار أيام المعرض تنظيم عروض الفروسية التراثية التي تجذب جمهورًا كبيرًا، وتهدف لتدريب الشباب الإماراتي على فن التعامل مع الخيول وممارسة العديد من أجمل أنواع وفنون رياضة الفروسية كأحد أبرز عناصر الارتباط بالقيم العربية.

جمعية الإمارات للخيول العربية تنظم دورات للتحكيم والعارضين

حضور مُهم لجمعية الإمارات للخيول العربية ومُشاركة استثنائية في هذه النسخة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حيث تُقدّم الجمعية في جناحها بالمعرض دورة تحكيم وعارضين للمواطنين، فضلا عن حلقة تثقيفية عن الخيل العربية وعرض الطلق الحر.

وأكدت الجمعية، أنّ أهم الأولويات التي تسعى لها من خلال الحدث، هي التركيز على تأهيل الكوادر المواطنة في العديد من التخصصات المتعلقة بالخيل العربي، مثل التحكيم، والعرض، بالإضافة إلى رفع معدلات الثقافة المجتمعية تجاه الخيل العربي والفروسية بشكل عام.

ويعرض جناح الجمعية في المعرض، صوراً نادرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مع الخيول، مع عرض لخدمات الجمعية لكل المعنيين بالخيل العربي.