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الامارات | حمدان بن محمد: نبارك لقيادة وشعب الإمارات التشكيل الجديد لمجلس الوزراء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لقيادة وشعب الإمارات التشكيل الجديد لمجلس الوزراء، كما بارك سموه لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": " نبارك لقيادة وشعب الإمارات التشكيل الجديد لمجلس الوزراء، ونسأل الله لهم جميعاً التوفيق والسداد لخدمة شعبنا العزيز وتعزيز مكانة دولتنا الغالية على المستوى الإقليمي والدولي".

وأضاف سموه: "نبارك لأخي الشيخ مكتوم تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية..بدعم قيادتنا الرشيدة،تواصل دولتنا العزيزة مسيرة تمكين الشباب،وكلنا ثقة بأن مكتوم بن محمد بما يملكة من خبرات قيادية وانجازات كبيرة وتجارب واسعة سيلعب دورا محوريا في مسيرة الخمسين الجديدة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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