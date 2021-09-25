سارة الأميري: تطوير بيئة تكنولوجية متكاملة في الإمارات توجه استراتيجي تدعمه القيادة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة أن تطوير بيئة تكنولوجية متكاملة في دولة الإمارات توجّه استراتيجي تدعمه القيادة الرشيدة وتترجمه قطاعاتها المختلفة بتكامل جهودها وخططها المستقبلية .

وزارت معالي سارة الأميري، واحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة، حيث اطلعت على البنية التحتية للتكنولوجيا المتطورة لكل من مجمّع دبي الرقمي، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، والحرم الجديد الذكي لجامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي، الجامعة الأميركية المتخصصة بالتكنولوجيا، إضافة إلى مراكز الابتكار والفضاء في الواحة.

التقت معالي سارة الأميري، الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، وعدداً من مسؤولي قطاعاتها الحيوية في مقر سلطة واحة دبي للسيليكون، واطلعت معاليها على مجموعة من أهم مرافقها.

واستمعت معاليها إلى إدارة سلطة الواحة حول دور الواحة في تعزيز تبني تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة كجزء أساسي من استراتيجية المدينة الذكية، وتكريساً لدورها في تمكين شركاتها ومجتمعها بالتكنولوجيا المتقدمة التي تحقق التحول الرقمي والذكي في كافة عملياتها.

وأشادت معالي سارة بنت يوسف الأميري بالمستوى النوعي لتبنّي تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في واحة دبي للسيليكون، حيث تعد نموذجاً بارزاً لنجاح دولة الإمارات واقتصادها المرن في توظيف هذه التقنيات المستقبلية للارتقاء بالبحث والتطوير، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتفعيل الفرص الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد.