محمد بن راشد: الإمارات دولة المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متابعيه على «إنستغرام» عبر وسم «#ومضات_قيادية» لقطات لموقع «إكسبو 2020»، وخلال زيارة سموه لموقع الحدث الدولي لتفقد الاستعدادات في وقت سابق.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الفيديو، وعبر الوسم الذي يشارك سموه متابعيه، من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية، أن الإمارات دولة المستقبل، مشيراً سموه إلى أن الإمارات ليست دولة عالمية ولكن العالم في دولة.

وقال سموه في الفيديو: «دولة الإمارات.. دولة المستقبل.. نحن يا إخوان كلنا في هذه الدولة، نحب تراب الإمارات، ونعشق الإمارات.. بحبنا وتعاضدنا مع بعض، تقدمت الإمارات، دولة الإمارات ليست دولة عالمية، ولكن العالم في دولة».

وتضمن الفيديو لقطات لمعالم دبي الشهيرة ومن بينها، موقع «إكسبو 2020»، والذي تنطلق فعالياته في الأول من أكتوبر المقبل وتستمر حتى 31 مارس 2022، بمشاركة دولية واسعة، وهو الحدث الذي يعد أحد أكبر الفعاليات التجارية والاقتصادية التي تنعقد في ظل جائحة «كورونا».