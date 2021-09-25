مستشفى مدينة زايد ينجح في إعادة النطق لمواطن

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

استطاع فريق طبي بقيادة معالج النطق والسمعيات في مستشفى مدينة زايد التابع لإدارة مستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إعادة النطق إلى مريض إماراتي يبلغ من العمر 20 عاماً مصابٍ بإصابات دماغية دخل على إثرها إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى.

وأوضحت هاجر سيار الحوسني المدير التنفيذي لخدمات الدعم السريري بالإنابة في مستشفيات الظفرة، أن مستشفى مدينة زايد حريص على توفير كافة الخدمات العلاجية والطبية التي تلبي احتياجات ومتطلبات سكان منطقة الظفرة، وذلك من خلال توفير البنية التحتية المناسبة والأجهزة الطبية الحديثة وتوفير الكوادر الطبية المتميزة، تنفيذاً لاستراتيجيات إدارة مستشفيات الظفرة المنبثقة من خطط ورؤية شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» لتوفير أفضل الخدمات العلاجية والطبية في كافة المنشآت الصحية التابعة لها وفق أفضل المعايير العالمية.

وبينت الحوسني أن معالِجة النطق والسمعيات نيثو مول كارونان تأتي ضمن 12 متخصصاً في ذلك المجال على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وحاصلة على شهادة متخصصة في علاج النطق والسمعيات ولديها خبرة كبيرة في التعامل مع حالات مشاكل النطق المختلفة.

ومن جانبها، أوضحت المعالجة نيثو مول كارونان أنه قد تمت إحالة المريض من وحدة العناية المركزة إلى اختصاصي أمراض النطق واللغة، وقد تم تشخيص حالة المريض على أنه يعاني من عُسر في البلع وفقدان القدرة على الكلام، وبناءً على ذلك، فقد تم البدء في الخطة العلاجية للمريض واستمرت ثلاثة أشهر.

وأضافت كارونان: أنه تم وضع نظام غذائي منتظم للمريض، مع وضع استراتيجيات ابتلاع آمنة ووسائل لتأهيل عملية البلع، ونجحت الخطط العلاجية في إعادة مهارات الاتصال والتواصل لدى المريض بعد فترة من العلاج استمرت بعد خروجه من المستشفى، حتى تمكن من استعادة كافة مهارات التواصل المطلوبة لدى المريض.

وأشارت كارونان إلى أن هناك حالات أخرى تم علاجها من مشاكل النطق، منها مريض آسيوي يبلغ من العمر 57 عاماً تم قبوله بمستوى وعي مضطرب وتوقف الكلام، حيث تمت إحالة المريض إلى اختصاصي أمراض النطق واللغة لتقييم البلع والاتصال.

وأضافت: تم إجراء تقييم رسمي وتم تشخيص المريض بعسر البلع الفموي والحبسة العالمية «توقف الكلام بالكامل»، بدأ المريض في علاج عسر البلع، حيث تم وضع نظام غذائي مناسب له، بالإضافة إلى خطة علاج لغوية مكثفة «علاج الحركة البصرية وعلاج التنغيم اللحني» لمدة 3 - 4 جلسات في الأسبوع، أظهر بعدها المريض تحسناً جذرياً في مهارات الاتصال اللفظي لإرضائه والتعبير عن احتياجاته قبل خروجه من المستشفى.