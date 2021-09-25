«تحليلات الأعمال» ماجستير جديد في «جامعة الإمارات»

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

تطرح كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، إحدى الجامعات البحثية الأعلى تصنيفًا في الدولة، برنامج ماجستير جديد في تحليلات الأعمال، بدءًا من يناير 2022.

وأشار الدكتور سعيد الدهماني- رئيس قسم التحليلات في العصر الرقمي، في كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة إلى أنه تمّ تطوير هذا البرنامج استجابة للطلب المتزايد من الطلاب والخريجين وفق احتياجات سوق العمل المحلية والدولية في هذا المجال الحيوي المهم، حيث يتكون البرنامج من 30 ساعة معتمدة، ويتوقع أن يكمل الطالب مسار البرنامج، خلال فترة زمنية محددة تصل لعام ونصف العام، لافتاً إلى أنه تم تصميم مدة البرنامج وهيكله لاستيعاب المتخصصين العاملين من مختلف المجالات المهتمين باكتساب الخبرة في تحليلات الأعمال.

سعيد الدهماني

وأشار إلى أن البرنامج الجديد سيسهم في التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويشكل علامة فارقة أخرى نحو إنشاء اقتصاد معرفي تنافسي، وهو أحد ركائز الأجندة الوطنية للدولة. ونوّه الدكتور سعيد الدهماني إلى أنه عند الانتهاء من البرنامج، سيكون لدى الخريجين معرفة شاملة بتحليلات بيانات الأعمال، وسيكونون قادرين على دمج «النمذجة الإحصائية» و«المهارات الحسابية»، لتطوير حلول شاملة لمشاكل العالم الحقيقي، بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى الخريجين فهم أكبر للقضايا عند إدارة المشاريع مثل تلك المتعلقة بأمن البيانات والخصوصية، مما يؤدي إلى حلول أكثر فعالية.

ريادة

يشار إلى أن كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات تسعى إلى تحقيق الريادة والابتكار في تعليم إدارة الأعمال والبحث العلمي وخدمة المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي، وتعمل على توفير تعليم في مجال إدارة الأعمال بهدف إعداد قادة مثقفين ومبتكرين ومهنيين من جهة، وخلق ونشر المعرفة المتخصصة والمستدامة التي تخدم مجتمع إدارة الأعمال والاقتصاد في دولة الإمارات والمجتمعات الأخرى على الصعيدين الدولي والإقليمي.