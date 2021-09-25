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الامارات | محاكم.. أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات طباخاً سريلانكياً، سهّل تعاطي مادة الكريستال لمتهم آخر محال إلى محكمة الجنح بتهمة التعاطي. وأقر الأخير في تحقيقات النيابة العامة بأنه حصل على المخدرات من المتهم دون مقابل.

- باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل آسيوي، عرض على موظفة بخدمة العملاء في أحد مراكز إنجاز المعاملات الحكومية رشوة 10 آلاف درهم، مقابل تغيير الاسم التجاري لشركة تابع لها إلى اسم جديد، دون أن يغير النشاط التجاري في الرخصة، أو يستوفي المستندات المطلوبة، ومنها سند موافقة من هيئة الأوراق المالية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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