الامارات | الطقس صحو إلى غائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس صحو إلى غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكوّن سحب ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر. ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح غد، مع احتمال تشكل الضباب على مناطق ساحلية وداخلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة.

وأوضح أن الرياح ستكون شمالية - شرقية إلى شمالية - غربية بسرعة 15 - 25، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

أما الموج في الخليج العربي، فيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما يحدث المدّ الأول عند الـ15:21 والثاني عند الـ03:51 والجزر الأول عند الـ08:58 والثاني عند الـ21:44. ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً، فيما يحدث المدّ الأول عند الـ11:24 والثاني عند الـ00:59 والجزر الأول عند الـ18:08 والثاني عند الـ06:18 .

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