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الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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إعداد: أمين الجمال 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بأنه سيُطلق غداً مسابقة «تحدي علوم المستقبل». وتتيح المسابقة المجال أمام الموهوبين في دول لإبراز قدراتهم الإبداعية من خلال بيئة افتراضية تفاعلية مثالية، يتنافس عبرها أكثر من 200 طالب موهوب من دول منطقة الخليج، ووضعت المؤسسة شروطاً لمشاركة الطلبة في المسابقة، منها أن يكون المشارك من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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