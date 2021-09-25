الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن ميكروسكوب.. في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بأنه سيُطلق غداً مسابقة «تحدي علوم المستقبل». وتتيح المسابقة المجال أمام الموهوبين في دول مجلس التعاون الخليجي لإبراز قدراتهم الإبداعية من خلال بيئة افتراضية تفاعلية مثالية، يتنافس عبرها أكثر من 200 طالب موهوب من دول منطقة الخليج، ووضعت المؤسسة شروطاً لمشاركة الطلبة في المسابقة، منها أن يكون المشارك من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

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