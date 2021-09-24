الامارات | بريطانيا تستقبل المواطنين المطعمين دون حجر 4 أكتوبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستقبل المواطنين المطعمين دون حجر 4 أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت سفارة الإمارات في لندن بأن المملكة المتحدة ستبدأ استقبال المواطنين الإماراتيين الحاصلين على التطعيم باللقاحات المعتمدة، من دون حجر صحي اعتباراً من الرابع من أكتوبر المقبل، فيما ارتفع عدد الدول التي يمكن للمواطنين السفر إليها من دون حجر إلى 79 دولة.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر «اعتباراً من الرابع من أكتوبر 2021، ستقبل السلطات البريطانية اللقاحات المعتمدة لديها، والتي تقدمها الهيئات الصحية في الدولة، واللقاحات المعتمدة هي أكسفورد، أسترازينيكا، وفايزر بايونتيك، وموديرنا، وجونسون».

ونبهت السفارة إلى وجوب أن يكون المسافرون القادمون تلقوا الجرعة الكاملة من أحد اللقاحات المعتمدة قبل 14 يوماً على الأقل من وصولهم، بالإضافة إلى إبراز ما يثبت تلقي الجرعة الكاملة من اللقاح.

كما يجب على المسافرين القادمين إجراء فحص «بي سي آر» في اليوم الثاني بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة، وإكمال استمارة تحديد مكان إقامة المسافر (Locator Form)..

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي في تغريدة عبر حساب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية الرسمي على تويتر: «تسرني إزالة القيود على السفر العالمي، نحن بصدد الانتهاء من الترتيبات مع الإمارات لشمول مواطنيها والمقيمين فيها في خططنا لرفع القيود عمن حصلوا على لقاح كوفيد والقادمين من الدول الأخرى اعتباراً من الرابع من أكتوبر».

وذكرت الوزارة البريطانية أن بالنسبة للراغبين بزيارة إنجلترا، فإنه اعتباراً من الرابع من أكتوبر، لن يُطلب ممن حصل على جرعتين من اللقاح إجراء فحص كوفيد قبل الوصول إلى إنجلترا من بلد ليس على القائمة الحمراء ولاحقاً في أكتوبر، سوف يُستبدل متطلب إجراء فحص PCR باليوم الثاني بعد الوصول إنجلترا بالفحص السريع الأقل كلفة.

وأعلنت بريطانيا في وقت سابق عن رفع الإمارات من قائمة السفر الحمراء للمملكة المتحدة لتصبح في «القائمة الصفراء» اعتباراً من الثامن من أغسطس الماضي.

كما قررت السلطات البريطانية، إضافة كل من النمسا وألمانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا ولاتفيا ورومانيا والنرويج إلى القائمة الخضراء، كما ورد في آخر تحديث لنظام إشارات المرور للسفر الدولي.

وتعني هذه الخطوة أن الوافدين من هذه الوجهات يمكنهم تجنب الحجر الصحي عند الدخول إلى المملكة المتحدة، بغض النظر عن حالة التطعيم. وسيتعين على القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة -وفقًا للوائح الجديدة- إبراز فحص كورونا PCR خلال 72 ساعة قبل السفر، والتسجيل في نظام Locator Form، والالتزام بالحجر الصحي في محل الاقامة لمدة 10 أيام وإجراء فحص PCR في اليوم الثاني والثامن مع الإمكانية بتقليل مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام عن طريق إجراء فحص كورونا PCR في اليوم الخامس.

ولن يكون الحجر إلزامياً للمسافرين الحاصلين على الجرعات الكاملة من لقاح (كوفيد-19) المعتمدة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا NHS أو وكالة الأدوية الأوروبية EMA أو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA. (مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية إجراء فحص كورونا PCR في اليوم الثاني لهذه الفئة.

أما المسافرون الذين لم يتلقوا الجرعة الكاملة عن طريق الهيئات الصحية المذكورة، فسيكون مطلوباً منهم الحجر المنزلي.

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