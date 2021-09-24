الامارات | سائق يرتكب مخالفات مرورية متوالية تنتهي بحادث في أبوظبي.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق يرتكب مخالفات مرورية متوالية تنتهي بحادث في أبوظبي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتكب سائق مخالفات مرورية عدة في وقت واحد في أبوظبي وهي عدم استعمال الإشارة عند تغيير اتجاه المركبة والتجاوز من كتف الطريق، والذي يعد منطقة مخصصة لتوقف المركبات عند الضرورة بشكل آمن دون تعطيل حركة مرور المركبات وعدم الانتباه.

وانتهت مخالفات السائق بحادث، حيث اصطدم بسيارة متوقفة على جانب الطريق، بعد أن فشل في تفاديها نتيجة مخالفاته المتوالية، ومن قوة الاصطدام اندفعت السيارة المتوقفة بجانب كتف الطريق الى خارج مسار الطريق بعد اصابتها بأضرار نتيجة الاصطدام من الخلف.

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