الامارات | هيئة كهرباء ومياه دبي تحدث خطتها الاستراتيجية للعام 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة كهرباء ومياه دبي تحدث خطتها الاستراتيجية للعام 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار حرصها على التطوير المستمر لخطتها الاستراتيجية لمواكبة التغيرات المتسارعة على الصعد كافة، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل لمراجعة خطتها الاستراتيجية للعام 2022، بمشاركة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، وفريق الإدارة العليا في الهيئة.

وفي كلمته خلال ورشة العمل، أشار سعيد محمد الطاير إلى أن تحديث الخطة الاستراتيجية للهيئة يكتسب أهمية خاصة هذا العام الذي نحتفل خلاله باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ويشهد استضافة إكسبو 2020 دبي للمرة الأولى في المنطقة.

وأضاف الطاير: "بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 وأصبحت من بين أسرع دول العالم نهوضاً، كما أثبتت حكومة دبي مرونتها وكفاءتها في مواكبة جميع التغيرات والتطورات ومواصلة العمل بكفاءة تامة في مختلف الظروف والتعامل مع الطوارئ والأزمات. ونجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في مواءمة عملياتها واستراتيجيتها للتعامل مع التحديات التي فرضتها الجائحة من خلال الاستفادة من الدروس المستخلصة من الأحداث وتحويل التحديات إلى فرص، والاستعداد للمرحلة القادمة من خلال وضع الرؤى والتصورات لبناء مرتكزات وآليات عمل جديدة. ونهدف من المراجعة الدورية لاستراتيجية الهيئة، إلى ضمان مساهمتها في تعزيز تنافسية الهيئة وتميزها في استشراف وصنع المستقبل ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى للوصول إلى حكومة المستقبل."

وتابع الطاير: "نحرص على التحديث الدوري للخطة الاستراتيجية للهيئة لمواكبة جميع المستجدات في إطار الخطط والاستراتيجيات الحكومية بما في ذلك مئوية الإمارات 2071، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وخطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة وغيرها. وأتوجه بالشكر لجميع قطاعات الهيئة على جهودهم المتميزة خلال الفترة الماضية وأدعوكم لمواصلة مسيرة التميز وتعزيز دور الهيئة في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً واستدامةً، لنسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن يكون "عام الخمسين" نقطة انطلاق نحو خمسين عاماً أخرى من التقدم والازدهار."

وقالت النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي خولة المهيري: "يمثل التخطيط الاستراتيجي ركيزة أساسية بالنسبة لنا في هيئة كهرباء ومياه دبي لضمان الاستعداد للمستقبل وتحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة. ونعتمد في الهيئة أحدث أدوات التخطيط الاستراتيجي، بما في ذلك الجيل الثالث من بطاقات الأداء المتوازن، ووضع مؤشرات أداء ومستهدفات ذكية لقياس الكفاءة والاعتمادية وغيرها، بغرض التنفيذ الفعال والتحسين المستمر للخطط وضمان تطوير آليات العمل وفق أعلى المعايير العالمية."

يشار إلى أن الهيئة حققت نتائج متميزة في التخطيط الاستراتيجي وتطبيق الممارسات الاستراتيجية وفق دراسة أجرتها مجموعة بالاديوم.

وشملت الدراسة مقارنة ممارسات الهيئة مع أفضل الممارسات التي تطبقها المؤسسات الحاصلة على جائزة قاعة المشاهير في مجال تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات حول العالم والتي يزيد عددها عن 200 مؤسسة، إضافة إلى تقييم النتائج الإيجابية لتنفيذ الاستراتيجية (XPA)، حيث حققت الهيئة نتيجة 4.3 متجاوزة المتوسط العالمي الذي يبلغ 3.8 وفقاً للمجموعة.

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