«ائتلاف الأمل» يعزز حلول توزيع اللقاحات في أفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «ائتلاف الأمل» عن توقيع اتفاقية شراكة مع ناقلة الشحن «أسترال للطيران» في كينيا لتعزيز حلول توزيع اللقاحات في أفريقيا، وذلك في إطار التزامه الثابت بتسريع عمليّة التحصين في القارّة الأفريقيّة.

وتسلّط هذه الاتفاقية الضوء على جهود ائتلاف الأمل لتمتين الشراكات الرامية إلى التصدّي لجائحة «كوفيد- 19» عالمياً وإنجاز مهمّته المتمثّلة في تسهيل وصول اللقاحات إلى دول العالم كافة.

وبموجب اتفاقية الشراكة، سيركز الجانبان جهودهما على التوسّع في توزيع اللقاحات داخل القارّة الأفريقيّة والوصول إلى كافة دولها.

وسيستفيد «ائتلاف الأمل» من شبكة الخطوط الجوّية الواسعة لشركة «أسترال للطيران»، ومن تقنياتها وخبراتها في الأسواق من أجل تحقيق هدفه العالمي في تسهيل العمليّات اللوجستيّة لتوفير اللقاحات وخاصة في قارّة أفريقيا.

يذكر أنّ الشراكة الجديدة ستضمن توصيل اللقاحات وغيرها من الإمدادات الحيوية بكفاءة وأمان إلى جميع الدول الـ 54 في أفريقيا.

وتضم «أسترال للطيران» نظاماً متكاملاً يتميّز بالمرونة والابتكار والكفاءة من حيث الكلفة ويرتكز على المسيّرات، إذ يضمّ أسطولاً مكون من 14 طائرة بالإضافة إلى المركبات الجوّية من دون طيّار «UAV» والأنظمة الجوّية ذاتيّة التشغيل «UAS»، وحلول تخزين لحفظ اللقاحات وتسليمها إلى المناطق النائية.

وسيستخدم «ائتلاف الأمل» خبرة «أسترال للطيران» الوافية في نقل المستحضرات الصيدلانية واللقاحات واللوازم الجراحية جوّاً، حيث إنّ أحد قطاعاتها الرئيسيّة في أفريقيا هو مشاريع التلقيح والمناعة التي أنجزتها خلال الأعوام العشرين الماضية لصالح مؤسسات مثل منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر الدولي.

ويهدف «ائتلاف الأمل» من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز تكامل سلاسل التوريد اللازمة لإيصال اللقاحات من مركزها في أبوظبي إلى جميع الدول الأفريقية، حيث هيّأ عملياته لتوفير الملايين من لقاحات «كوفيد- 19» الحيوية إلى أية دولة تحتاجها، وقد استطاع التعامل حتى الآن مع 100 مليون جرعة لقاح عبر 40 دولة.

وتعليقاً على الشراكة، قال سانجيف غاديا الرئيس التنفيذي لشركة «أسترال للطيران»: «استناداً إلى سجلّنا المشهود في تنفيذ المبادرات الإنسانية والرحلات الجوية الخاصة بتوصيل اللقاحات إلى دول أفريقيا، نفخر بتعاوننا مع ائتلاف الأمل والمشاركة في العملية المهمّة لتوزيع لقاحات «كوفيد- 19».

وستدعم «أسترال للطيران» حلول التخزين والتكنولوجيا المتوفرة للقاحات «كوفيد- 19» لدى مقرّ ائتلاف الأمل في أبوظبي بما يضمن وصولها إلى جميع الدول الأفريقية الـ 54، إمّا مباشرة أو عبر مركزنا في نيروبي، الذي يضمّ مرافق للتخزين البارد على مساحة 9000 متر مربع». تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة اليونيسف كانت قد اختارت «أسترال للطيران» للقيام بالرحلات الجوية لتوصيل اللقاحات في إطار مبادرة «كوفاكس»، كما تم اختيار ناقلة الشحن الكينية للغرض ذاته من قبل المنصّة الأفريقية للتجهيزات الطبية التابعة للاتحاد الأفريقي.

من جهته، قال روبرت ساتون، رئيس القطاع اللوجيستي في موانئ أبوظبي: «يضع ائتلاف الأمل أفريقيا على رأس قائمة أولوياته.

وفي هذا الإطار، يتيح تعاوننا مع «أسترال للطيران» توظيف خبرات الناقلة في العمل داخل أفريقيا طيلة أكثر من 20 عاماً وتحقيق هدفنا المشترك». وأضاف: «تسهم شراكتنا مع «أسترال للطيران» في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز لقطاعي علوم الحياة والرعاية الصحّية.

منظومة مستدامة

يسعى ائتلاف الأمل إلى بناء منظومة مستدامة بالاعتماد على شبكاتنا التعاونية العالمية وقدراتنا اللوجستية وسلاسل التوريد، من أجل تسهيل توزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم. وتعتبر هذه الشراكة دليلاً آخر يؤكّد التزامنا بالوصول إلى كل بلد وكل منطقة وكل ناحية وضمان إيصال اللقاحات إلى جميع محتاجيها أينما تواجدوا ووفق متطلباتهم الخاصّة.. إنّنا على ثقة من أنّ هذه الشراكة سترتقي بخدمات ائتلاف الأمل المتاحة في أفريقيا وتضمن وصولها إلى الجميع من دون استثناء».