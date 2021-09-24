«بسماتيك» الفرعوني في ضيافة إكسبو

ابوظبي - سيف اليزيد - مصطفى عبد العظيم (دبي)

استقبل الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي، أمس التابوت الفرعوني الأثري الخاص بالكاهن بسماتيك بن أوزيرذو، الذي ينقل للمرة الأولى خارج مصر، بعد أن تم اكتشافه مؤخراً بمنطقة سقارة الأثرية ضمن مجموعة كبيرة من التوابيت الخشبية الملونة.

ويعد التابوت الذي تم نقله إلى دبي بعد اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لضمان وصوله بشكل آمن خلال عملية التغليف والنقل والشحن، التابوت الأصلي الذي سيتم عرضه ضمن مجموعة من المستنسخات الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ أمون، والتي تضم قناعه الذهبي وتابوته الخاص، وتمثال (كا) الحارس للملك، وكرسي المناسبات الخاص إلى جانب كرسي العرش الذهبي الخاص بالملك.

ويتزين تابوت الكاهن بسماتيك، بقلادة كبيرة تنتهي برأسي صقر، وتظهر المعبودة «نوت» ناشرة أجنحتها، وتحمل ريشتي الماعت (أله الحق والعدالة). أما الجزء الأوسط منه فقد زخرف بنصوص تعاويذ دينية، وتحيط بجوانبه صفين لمعبودات «الواس» حاملة صولجان بأيديها، وفي الجزء السفلي تظهر هيئتان للمعبود أنوبيس فوق مقصورته أمام المتوفى.

وتمثل فكرة التوابيت في الحضارة المصرية القديمة أهمية كبيرة من الناحية الدينية والرمزية حيث تعد أهم عنصر في عملية الدفن، كما أنها المأوى أو المكان الذي يوضع فيه جسد المتوفى ويتم إعداده لعملية الحساب في العالم الآخر.

يأتي نقل تلك القطع الأثرية في إطار حرص كافة أجهزة الدولة المصرية على إتاحة كافة إمكاناتها لإنجاح المشاركة المصرية في إكسبو دبي 2020، وإظهار الجناح المصري بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر، باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية.