الامارات | «صحة» تؤهّل أبناء وبنات الإمارات لقيادة مرافقها

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تؤهّل أبناء وبنات الإمارات لقيادة مرافقها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) عزمها تأهيل مجموعة من أبناء وبنات الإمارات، لشغل المناصب القيادية في مرافقها، خصوصاً إدارة مستشفياتها.

ودعا مدير مستشفى مدينة زايد، سعيد محمد المزروعي، الشباب إلى الاستفادة من الفرص المهنية التي تتاح لهم، ومضاعفة الاهتمام بحياتهم العملية.

وأكد أن النجاح المهني عبارة عن سلسلة من الخبرات والتعلم المستمر، داعياً إلى مواصلة العمل لاكتساب مزيد من الخبرات العملية.

ووفرت «صحة» لسعيد المزروعي كل الإمكانات، وألحقته بالعديد من الدورات التدريبية لتطوير مهاراته وخبرته، وشجعته من خلال زيادة المهام الموكلة إليه، ما منحه المزيد من الثقة.

وكان قد بدأ مسيرته العملية في القطاع الصحي، بشغل منصب مسؤول إداري في قسم الشؤون الإدارية عام 1996، وأصبح مديراً لقسم الطب الوقائي عام 2002، ما زاد من مهاراته القيادية، ومنحه فرصة الانضمام إلى مستشفى مدينة زايد، عام 2007، مسؤولاً أول للخدمات العامة، وفي عام 2014 أصبح مديراً لقسم العمليات في المستشفى نفسه، إضافة إلى مهام مدير المستشفى بالنيابة، لاكتساب مزيد من الخبرة وتحسين مهاراته القيادية، وفي عام 2016 تمت ترقيته إلى منصب مدير مستشفى بالإنابة، ومن ثم إلى مدير للمستشفى في عام 2019.

وقاد المزروعي تحويل مستشفى مدينة زايد إلى مستشفى من المستوى الثالث.

كما حرص على توفير العديد من التخصصات الطبية في المستشفى، لتوفير رعاية صحية عالية الجودة لأبناء منطقة الظفرة.

وتقع على عاتقه حالياً أعباء الإدارة والإشراف والمتابعة لجميع الأقسام التابعة لمستشفى مدينة زايد، فهو يحدد الأهداف والغايات وخطة العمل، بما يتفق مع إطار عمل سياسة «صحة»، ويقوم بتفويض المسؤوليات والإشراف على عمل المديرين.

وقد حقق المستشفى بقيادته العديد من الإنجازات، من أبرزها إعادة اعتماد اللجنة المشتركة الدولية (JCI) مع أعلى نتيجة على الإطلاق ضمن شبكة «صحة»، وحصل على جائزة التميز في الأداء والتفاني في تنفيذ مشروع قسطرة القلب، والقائد المتميز، وشهادة التميز في مجال مشروعات الاعتراف الدولي والجودة والتميز والمشروعات التحويلية، وشهادة التميز في مجال نتائج مؤشرات الأداء السنوية - أداء المستشفى والفاعلية المالية، وجائزة التميز في الأعمال الدولية 2018 (المركز الثالث) لمشروع ابتكار إنتاجية الطبيب.

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