الامارات | «الاتصال الحكومي» يتطلع إلى دورة استثنائية في نسخته الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصال الحكومي» يتطلع إلى دورة استثنائية في نسخته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، أن استمرار المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، على مدى 10 أعوام متتالية، يجسد التزام إمارة الشارقة بتطوير استراتيجيات مبتكرة في الاتصال الحكومي، ونتطلع إلى أن تكون النسخة الجديدة من المنتدى استثنائية ومميزة، حيث استثمرنا مخرجات الدورات السابقة من أفكار وخبرات لتكون أجندة دورة هذا العام متفردة.

وأوضح بمناسبة التحضيرات النهائية لانطلاق النسخة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، يومَي 26 و27 سبتمبر الجاري، في مركز «إكسبو الشارقة»، تحت شعار «دروس الماضي.. تطلعات المستقبل»، أن نسخة هذا العام من المنتدى تأتي لمناقشة قضايا تُطرح للمرة الأولى على مستوى المنطقة، ومنها على سبيل المثال طرحه لنظرية المؤامرة من واقع تأثيرها في وعي الجمهور، وما تشكله من تحديات أمام جهود إدارات الاتصال الحكومي، وكذلك طرحه لضرورة تعزيز التخصصات وتنويعها داخل فرق الاتصال الحكومي، مثل علم النفس والبيانات والاقتصاد السلوكي، إلى جانب أن المنتدى سيناقش للمرة الأولى تحويل الخطاب الرسمي إلى سردية قصصية. وأشار إلى أن استثنائية هذه النسخة تتمثل في كونها تنظم إثر أزمة عالمية أفرزت الكثير من التجارب، لدى المؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والحكومات، في التعاطي مع كل ما يتعلق بحياة الجمهور الذي تأثر بالأزمة، ما يؤكد أهمية قدرة الحكومات على التواصل المؤثر والفعال مع الجمهور، وضرورة أن تتحلى إدارات وفرق الاتصال الحكومي بالمرونة والجهوزية العاليتين.

وتابع أنه بناءً على ذلك اختارت إدارة المنتدى محاور الجلسات والنقاشات لتستشرف من خلالها تصورات علمية لمستقبل الاتصال الحكومي.

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