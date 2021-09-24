الامارات | «إسعاد المتعاملين» يتلقى 89% من الاستشارات القانونية لموظفي الحكومة

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاد المتعاملين» يتلقى 89% من الاستشارات القانونية لموظفي الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأن 89% من الاستشارات القانونية، الواردة إلى الهيئة من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية خلال العام الجاري 2021، تم تلقيها من خلال نظام إسعاد المتعاملين، الذي دشنته الهيئة في أغسطس عام 2019، مؤكدة أن هذا النظام يعد منصة ذكية متكاملة تتيح من خلالها الهيئة أبرز خدماتها للوزارات والجهات الاتحادية، ومؤسسات القطاع الخاص والجمهور.

وذكرت الهيئة أن المنصة تعد كذلك بوابة إلكترونية تفاعلية، تقدّم من خلالها الهيئة الدعم اللازم للوزارات والجهات الاتحادية، في ما يتعلق بتشغيل وصيانة كل أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية، المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

وأوضحت أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة يهدف إلى توحيد الآراء القانونية في كل المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

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