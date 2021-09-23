بلدية أم القيوين تنفذ حملة تفتيشية على موردي الأغذية للمدارس

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت بلدية أم القيوين في فلج المعلا بالتعاون مع مدارس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في منطقة فلج المعلا وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 حملة تفتيشية على المقاصف المدرسية للتأكد من تطبيقها التدابير والإجراءات اللازمة لسلامة الأغذية المقدمة للطلبة والتأكد من التزام الموردين بتوفير وجبات غذائية سليمة وضمان وصول الغذاء إليها بشكل نظيف وصحي، إلى جانب التأكد من التزام الموردين بآلية التوريد المتبعة للمدارس والتقيد بمعايير الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية في الدولة.

وأكدت دائرة بلدية أم القيوين في فلج المعلا إن الحملة التي ستستمر طوال العام الدراسي تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية للطلاب والعمل على وصول غذاء صحي وسليم للطلبة، وذلك من خلال التأكيد على الشركات الموردة بضرورة توفير وجبات صحية وسليمة حفاظاً على الصحة العامة للطلاب، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدائرة، بالإضافة إلى قيام مفتشين القسم خلال زيارة المدارس بمراقبة نظافة المقاصف والوجبات المقدمة للطلاب، والتأكد من مدى التزام العاملين فيها باستخراج البطاقات الصحية التي تؤكد خلوهم من أي أمراض معدية.

وتشمل الاجراءات المتبعة من خلال الحملة التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية، إلى جانب التركيز على تثقيف عمال الموردين وتقديم النصائح والتوجيهات إليهم في هذا الإطار، والتركيز على توعيتهم بآليات تقديم غذاء سليم وصحي والتأكيد على ضرورة ارتداء العاملين في المقاصف الكمامات والقفازات وغطاء الرأس وتعقيم اليد بشكل مستمر، والمحافظة على النظافة خلال تقديم الوجبات حفاظاً على سلامة الطلبة وضمان بيئة مدرسية صحية وسليمة.