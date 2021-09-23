شرطة عجمان تكرم متعاوناً لأمانته بإعادته مبلغاً من المال

ابوظبي - سيف اليزيد - كرمت القيادة العامة لشرطة عجمان شاباً من الجنسية الهندية لأمانته وإعادته مبلغاً من المال وجده في صراف آلي، وذلك استناداً إلى منهجية التحفيز ومكافأة المتعاونين التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة عجمان واهتمامها بقضايا المجتمع، وسعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والمتمثلة في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة.

وسلم المقدم عبد الله خلفان عبد الله النعيمي مدير مكتب نائب القائد العام شهادة تقدير ومكافئة إلى السيد بانديان بانديان هندي الجنسية لأمانته وحسه الأمني بإعادة مبلغ من المال وجده في صراف آلي في الإمارة فتوجه على الفور وقام بتسليمه إلى الشرطة، مشيداً بأخلاقه وحرصه على إعادة الحقوق لأصحابها، مشيراً أن شرطة عجمان تحرص دائماً على تكريم المتعاونين، لتشجيع الجمهور على حفظ الحقوق بما يدعم رقي المجتمع.

من جانبه تقدم السيد بانديان بانديان بجزيل الشكر والتقدير لشرطة عجمان، مؤكداً أن ما قام به هو واجب وطني وأخلاقي تجاه أفراد المجتمع وحقوقهم، متمنياً لشرطة عجمان وقائدها دوام التوفيق والسداد والتميز.