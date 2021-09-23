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الامارات | حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 4 ) لسنة 2021 بشأن تحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب

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أم القيوين - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 4 ) لسنة 2021 بشأن تحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القرار رقم ( 4 ) لسنة 2021 بشأن تحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب .

ونص القرار على أنه يجوز منح الأجانب والشركات ذات المسؤولية المحددة المملوكة جزئيا للأجانب وشركات المنطقة الحرة وشركات الأفشور حق التملك العقارى .

وأوضح القرار أن أي تشريع آخر يتناقض وأحكام هذا القرار يعتبر باطلا ولاغيا .

كما نص القرار على أن تحدد مناطق التملك الحر بموجب قرار من الحاكم بناء على اعتبارات تتعلق بالتطوير العقاري أو التملك العقاري الحر للأجانب أو لاعتبارات أخرى .

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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