عقدها «الوطني للتأهيل».. ورش تدريبية حول مخاطر الإدمان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

عقد المركز الوطني للتأهيل مجموعة من الورش التدريبية التي استهدفت سفيرات المركز اللاتي تم اختيارهن بعد مشاركتهن في الملتقى الصيفي الافتراضي الذي نظمه المركز مؤخراً.

وشاركت 14 طالبة من سفيرات المركز في 3 ورش تدريبية، عقدت خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وهدفت إلى تزويد السفيرات بالمهارات اللازمة والمعلومات المطلوبة لنشر التوعية في المحيط المدرسي. ويتضمن البرنامج إنشاء نوادي مدرسية بقيادة السفيرات، ومتابعة المركز، ليكن حلقة وصل بين البيئة المدرسية والمشكلات التي قد يواجهها الطلبة في المجتمع المدرسي.

وتتخرج السفيرات في البرنامج بنهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن يقوم المركز الوطني للتأهيل بمتابعة خطط التوعية للسفيرات وتقديم الدعم المناسب لهن في مشاريعهن.

وقال الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل: إن المركز الوطني أطلق «الملتقى الأول للسفراء» في عام 2019، في مبادرة تهدف إلى ايصال رسائل التوعية إلى الشباب وطلبة المدارس بطريقة مبتكرة وبعيدة عن الطرق التقليدية. وحمل الملتقى رسالة مجتمعية مهمة تركز على بناء كوادر طلابية وتدربيها بطريقة علمية وبأساليب حديثة، لتقوم فيما بعد ببث رسائل التوعية والوقاية في البيئة المدرسية ومحيط الأصدقاء. كما ويحرص المركز الوطني للتأهيل على اختيار المشاريع المتميزة لعرضها في المؤتمرات العلمية والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يشارك بها المركز.