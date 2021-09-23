وزير العدل: أعضاء السلطة القضائية يحملون مسؤوليات كبيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، أن أعضاء السلطة القضائية يحملون مسؤوليات كبيرة وأمانة أكبر، لأهمية دورهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في تحقيق العدالة، وإحقاق الحق الذي يتطلب جودة الأحكام وسرعة الفصل في الدعاوى. جاء ذلك بعد أن أدى اليمين القانونية أمام معاليه كل من القاضي أحمد سعيد عبيد خدوم النقبي، تمهيداً لبدء عمله قاضياً ابتدائياً «الفئة أ» في محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، والقاضية هدى عبدالله راشد الحساني للعمل قاضياً ابتدائياً في محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، ورحب معالي وزير العدل بالقاضيين الجديدين وانضمامهما إلى منظومة العدل والقضاء بالدولة.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية في ديوان عام الوزارة في أبوظبي المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، والقاضي جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي بالوزارة، وفي ختام اللقاء دعا معالي الوزير القضاة الجدد إلى بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الدقة والسرعة في البت في القضايا وإنجازها في وقتها المحدد، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم السامية.