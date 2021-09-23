عيادة لمتابعة المرضى بعد الإصابة بـ«كورونا» بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

دشنت هيئة الصحة بدبي، مؤخراً، عيادة جديدة لمتابعة المرضى المصابين سابقاً بكوفيد-19 بمركزي البرشاء وند الحمر الصحي. وتقدم العيادة الجديدة خدماتها للمرضى المصابين بكوفيد-19 سابقاً مع وجود مسحة إيجابية PCR، وأولئك الذين لا تزال لديهم أعراض مرضيّة متعلقة بكوفيد-19 بعد مرور 4-12 أسبوعاً من بدء المرض، باستثناء الحوامل والأطفال دون السادسة من العمر.

وأكدت الدكتورة حنان الحمادي استشاري ومدير الشؤون الطبية بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي أن الاستفادة من خدمات العيادة تكون بمواعيد مسبقة، حيث يمكن الحصول على موعد من العيادة التي تعمل كل يوم ثلاثاء بمركز البرشاء الصحي، وكل يوم خميس بمركز ند الحمر الصحي، من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي على الرقم المجاني 800342، أو التحويل عن طريق طبيب الأسرة، طبيب لكل مواطن أو المستشفيات.