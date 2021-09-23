«الظفرة» يخصص أشواطًا لـ«إبل الوضح» و«المهجّنات الأصايل»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

خصص مهرجان الظفرة أشواطاً جديدةً لمسابقة مزاينة الإبل لفئتي الإبل الوضح والمهجّنات الأصايل بدورته الخامسة عشرة، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، خلال الفترة من 28 أكتوبر 2021 وحتى 22 يناير 2022.

وأوضحت اللجنة أن عدد الأشواط الجديدة الخاصة لفئتي الإبل الوضح والمهجّنات الأصايل بلغ 26 شوطاً وخصص لها 250 جائزة، في خطوة جديدة ونوعية ضمن الخطة الهادفة إلى دعم ملاك الإبل والحفاظ على السلالات الأصيلة والتوسع في خريطة مسابقات مزاينات الإبل، وفرصة أمام جميع الملاك للمشاركة في مسابقة مزاينة الإبل وتحقيق الفائدة وتمكين ملاك الإبل للاستمرار في تربية الإبل ورعايتها بكافة الفئات.

وأعلنت اللجنة لأول مرة إضافة شوطين لفئة الإبل الوضح، بواقع شوط لأعمار (المفاريد، الحقايق، واللقايا)، وشوط لأعمار (الإيذاع، الثنايا والحول)، وقد تم تخصيص جوائز نقدية كبيرة للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى من كل شوط، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول من كل شوط على جائزة نقدية قدرها (100) ألف درهم، المركز الثاني (80) ألف درهم، المركز الثالث (50) ألفاً، المركز الرابع (30) ألفاً، المركز الخامس (20) ألفاً، إضافة إلى رمز ووشاح للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من كل شوط.

و«الإبل الوضح» هي الإبل ذات اللون الأبيض، واسمها مقتبس من وضح النهار، وذلك دلالة على لونها ناصع البياض.

كما تمت إضافة 24 شوطاً خاصة لفئة الإبل المهجنات الأصايل في كافة مزاينات موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، والتي ستقام منافساتها في أربعة مواقع تضم «مزاينة سويحان، مزاينة رزين، مزاينة مدينة زايد»، إلى جانب مسابقة المزاينة الرئيسية.

وتشتمل كل مزاينة على ستة أشواط خاصة بفئة المهجنات الأصايل من سن مفرودة إلى سن الحول، خصص لها جوائز مادية كبيرة، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول من كل شوط وفي كل سنّ على جائزة نقدية قدرها (100) ألف درهم، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة قدرها (50) ألف درهم، المركز الثالث (35) ألفاً، المركز الرابع (25) ألفاً، المركز الخامس (20) ألفاً، المركز السادس (18) ألفاً، المركز السابع (15) ألفاً، والمراكز من الثامن إلى العاشر (10) آلاف درهم لكل مركز، إلى جانب رمز ووشاح للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من كل شوط.

السلالات الأصيلة

يهدف مهرجان الظفرة، إلى الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في مسابقات المزاينة والمسابقات التراثية المرتبطة بثقافة وتقاليد أهل المنطقة، والحفاظ على الموروث الشعبي، وتشجيع أبناء المجتمع الإماراتي والخليجي على ممارسته بمختلف أشكاله، وتقوية الروابط الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى المساهمة في تطوير السياحة الداخلية والخليجية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز مركز إمارة أبوظبي لتكون الوجهة الأولى لمزاينات الإبل والفعاليات التراثية محلياً وإقليمياً ودولياً.