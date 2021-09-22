الامارات | السماح بعدم ارتداء الكمامة في بعض المواقع والمنشآت

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بعدم ارتداء الكمامة في بعض المواقع والمنشآت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن السماح بعدم إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن، مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.

ويأتي هذا القرار بعد رصد الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات المسجلة في الدولة، الذي جاء نتيجة نجاح الجهود الوطنية المبذولة في عمليات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة للكشف عن حالات الإصابات، إضافة إلى توافر لقاحات متعددة ضد فيروس «كوفيد-19»، وتعاون المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في الفترة السابقة.

وسيتم السماح بعدم ارتداء الكمامة عند ممارسة الرياضة في الأماكن العامة، وفي وسائل النقل الخاصة للقاطنين في المنزل نفسه، إضافة إلى مرتادي الشواطئ والمسابح المفتوحة، والأشخاص الموجودين بمفردهم في الأماكن المغلقة، أو عند الحصول على خدمات شخصية للوجه والرأس في مراكز الحلاقة والتجميل والصالونات، وكذلك في المراكز الطبية والعيادات عند التشخيص وتلقي العلاج.

كما سيتم إلزام الجهات المحلية بوضع لافتات توضح الأماكن التي سيتم بها السماح بعدم ارتداء الكمامة، والتقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين.

وشددت الوزارة و«إدارة الطوارئ» على ضرورة التقيد بارتداء الكمامة في الأماكن الملزم بها ارتداؤها، حيث أكدت كل الدراسات أن الكمامة كانت من أهم الوسائل للوقاية من الفيروس، كما سيتم تشديد الرقابة ومخالفة غير الملتزمين بالكمامة في الأماكن الملزم بها ارتداؤها.

وأكدت الجهتان ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية، لضمان توفير الأمن الصحي والسلامة والوقاية لجميع أفراد المجتمع، وتحمّل المسؤولية المجتمعية بوعي وتكاتف الجميع.

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