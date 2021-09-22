الامارات | محمد بن راشد يعتمد ميزانية إسكانية تاريخية في دبي بقيمة 65 مليار درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد ميزانية إسكانية تاريخية في دبي بقيمة 65 مليار درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم، للـ20 عاماً المقبلة للمواطنين في إمارة دبي.

ووجّه سموه بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي أربعة أضعاف، بداية من هذا العام، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى مليار و700 مليون قدم مربعة، تكفي لسد احتياجات المواطنين للـ20 عاماً المقبلة.

وتأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ظل الجهود لاستكمال النموذج التنموي والحضري لإمارة دبي، بما يعزز الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ مكانة دبي لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وأكد سموه، خلال الإعلان عن خطط الإسكان الجديدة، أن «السكن الكريم كرامة.. وحق للجميع، والحياة الكريمة لأبناء الوطن هي الأولوية الأولى لعمل الحكومة».

وقال سموه: «برنامج الإسكان الحكومي سيكون ضمن متابعتي الشخصية.. وحمدان ومكتوم سيشرفان على خطة الإسكان للمواطنين بشكل مستمر»، وأضاف: «هدفنا أن تكون دبي هي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وتطوير المناطق السكنية للمواطنين أهم جزء ضمن هذه الرؤية».

من جانبه، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على أولوية وأهمية توحيد الجهود لتنفيذ خطة دبي الحضرية 2040، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاستشراف مستقبل المدن، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية التي تحقق الاستقرار الأسري، وتضمن الحياة الكريمة لأبناء شعبنا على مرّ العقود المقبلة.

وقال سموه: «نحن فخورون بتكاتف الجهود، وعمل الجميع بروح الفريق الواحد لخدمة مواطنينا، ونؤكد التزامنا بتقديم الأفضل من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، وبذل المزيد من الجهود لصناعة مستقبل تتحقق فيه تطلعات أبناء الوطن».

وأضاف سموه: «يعد الإنسان محور خططنا الحكومية التي تركز على تعزيز جودة الحياة، وتأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إطار حرص الحكومة على توفير المسكن الملائم للمواطنين، لتعزيز استقرار الأسر وضمان أمنها الاجتماعي، فالمواطن محور اهتمامنا، وهدفنا أن يشعر المواطن دائماً بالأمان والرخاء في حاضره ومستقبله».

وفي السياق نفسه، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن إسكان المواطنين أولوية حكومية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي وضع مخطط تفصيلي للـ20 عاماً المقبلة.

وقال سموه: «الخطط التنموية العمرانية في إمارة دبي تخضع لمراجعات دائمة، وسياستنا الإسكانية ستكون مرنة لتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم بشكل مستمر».

وترسم خطة دبي الحضرية 2040، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، يكون محورها الإنسان، وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وتسهم في توفير خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال الـ20 عاماً المقبلة.

وتتضمن الخطة مخططاً هيكلياً استراتيجياً للإمارة للـ20 عاماً المقبلة، ويتكامل مع الخطط الرئيسة للتنمية الحضرية بالإمارة، وتوجهاتها الاقتصادية والاستراتيجية، ويدعم نموها وتطورها المستقبلي.

ويتضمن المخطط الحضري 2040 توفير الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للمواطنين في مجتمعات متكاملة، وفق أفضل المعايير التخطيطية، تشمل المساحات الخضراء والمراكز التجارية والمرافق الترفيهية، بما يعزز من جودة ورفاهية حياة المواطن لأكثر من 20 عاماً.

ويشكّل المواطن دائماً مركز اهتمام القيادة، ووفقاً لخطة دبي الحضرية ستسهم سياسة إسكان المواطنين في توفير احتياجات الإسكان لأكثر من 20 عاماً، من خلال التخطيط الأمثل للمساحات المتوافرة في الإمارة بما يضمن استدامة مخزون الأراضي.

محمد بن راشد:

• «السكن الكريم كرامة.. وحق للجميع.. والحياة الكريمة لأبناء الوطن هي الأولوية الأولى لعمل الحكومة».

• «هدفنا أن تكون دبي هي المدينة الأفضل للحياة في العالم.. وتطوير المناطق السكنية للمواطنين أهم جزء ضمن هذه الرؤية».

• «برنامج الإسكان الحكومي سيكون ضمن متابعتي الشخصية.. وحمدان ومكتوم سيشرفان على خطط الإسكان للمواطنين بشكل مستمر».

• محمد بن راشد يوجّه بمضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي، لتصل إلى مليار و700مليون قدم مربعة، تكفي لسدّ احتياجات المواطنين للـ20 عاماً المقبلة.

حمدان بن محمد:

• «توفير المسكن الملائم للمواطنين ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة».

• «المواطن محور اهتمامنا.. وهدفنا أن يشعر دائماً بالأمان والرخاء في حاضره ومستقبله».

• «استراتيجياتنا الحكومية الشاملة تتكامل مع محور تعزيز جودة الحياة للمواطنين».

مكتوم بن محمد:

• «إسكان المواطنين أولوية حكومية.. وتوجيهات محمد بن راشد هي وضْع مخطط تفصيلي للـ20 عاماً المقبلة».

• «الخطط التنموية العمرانية في دبي تخضع لمراجعات دائمة.. وسياستنا الإسكانية ستكون مرنة لتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم بشكل مستمر».

حقائق وأرقام:

زيادة مساحة مناطق إسكان المواطنين لتصل إلى 1.7 مليار قدم مربعة.

مضاعفة عدد المستفيدين من خدمات الإسكان أربعة أضعاف.



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