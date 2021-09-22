محمد بن راشد يعتمد برنامج إسكان المواطنين في دبي بقيمة 65 مليار درهم

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء، برنامج اسكان المواطنين في دبي، وخصص سموه ميزانية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً القادمة، ووجه بمضاعفة أعداد المستفيدين من برنامج الإسكان ٤ أضعاف بشكل فوري، كما وجه بتخصيص أراض جديدة تكفي لسكن المواطنين لعشرين عاماً قادمة.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر: "اعتمدنا اليوم برنامج اسكان المواطنين في دبي حيث خصصنا ميزانية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً القادمة ووجهنا بمضاعفة أعداد المستفيدين من برنامج الإسكان ٤ أضعاف فوراً.. وخصصنا أراضي جديدة تكفي لسكن المواطنين لعشرين عاماً قادمة ..".

وأضاف سموه: "واعتمدنا سياسة اسكانية متكاملة سأشرف عليها بنفسي وسيتابع خططها حمدان ومكتوم .. السكن الكريم كرامة.. وحق للجميع.. ومواطنونا أولاً وثانياً وثالثاً..والحياة الكريمة لأبناء الوطن هي الأولوية الأولى لعمل الحكومة .. ".





















