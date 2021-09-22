الامارات | محمد بن راشد يعتمد برنامج اسكان المواطنين في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد برنامج اسكان المواطنين في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم، برنامج اسكان المواطنين في إمارة دبي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اعتمدنا اليوم برنامج اسكان المواطنين في دبي حيث خصصنا ميزانية بقيمة ٦٥ مليار درهم للعشرين عاماً القادمة ووجهنا بمضاعفة أعداد المستفيدين من برنامج الإسكان 4 أضعاف فوراً.. وخصصنا أراضي جديدة تكفي لسكن المواطنين لعشرين عاماً قادمة ..".

وأضاف سموه: "واعتمدنا سياسة اسكانية متكاملة سأشرف عليها بنفسي وسيتابع خططها حمدان ومكتوم .. السكن الكريم كرامة.. وحق للجميع.. ومواطنونا أولاً وثانياً وثالثاً..والحياة الكريمة لأبناء الوطن هي الأولوية الأولى لعمل الحكومة".

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