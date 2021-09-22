الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين موزة المريخي مستشار بدرجة "وكيل وزارة مساعد" في وزارة شؤون الرئاسة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين موزة المريخي مستشار بدرجة "وكيل وزارة مساعد" في وزارة شؤون الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا رقم 108 لسنة 2021 بتعيين سعادة موزة جابر جاسم المريخي بوظيفة مستشار في وزارة شؤون الرئاسة - مكتب الأمين العام - بدرجة وكيل وزارة مساعد.

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