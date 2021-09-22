طحنون بن محمد: خالص التهاني لخادم الحرمين وولي عهده

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.

وقال سموه عبر «تويتر»: «في مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.. نُزجي خالص التهاني والأمنيات الطيبة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الكريم. سائلين المولى أن يوفق خطاهم إلى الخير والسداد».