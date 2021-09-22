«الدفاع» تبحث آفاق التعاون في مجال الصناعات العسكرية مع الأردن

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

بحث اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع، صباح أمس، خلال الاجتماع الذي عقده مع الوفد الأردني الذي يزور الدولة حالياً برئاسة العميد المهندس حسام أسعد فرحان مدير التخطيط والتنظيم بالقوات المسلحة الأردنية، العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها والسعي إلى تحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة في مختلف المجالات، خاصة في المجال العسكري والدفاعي، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون في مجال الصناعات العسكرية. وقال اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع: إن التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير أمر مهم وحيوي لكلا البلدين لما له من أبعاد وانعكاسات إيجابية تعود بالنفع على جميع عناصر هذا القطاع ويؤدي إلى تكامل في الاستفادة من المقومات الموجودة في الدولتين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة من قياداتنا الحكيمة.

وأضاف: يأتي هذا الاجتماع في إطار العلاقات الأخوية والاستراتيجية المتينة بين البلدين الشقيقين، التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي امتداداً لما تحظى به العلاقات الثنائية بين الإمارات والأردن، وما تتسم به من ترابط وتعاضد وانسجام وتنسيق متواصل.