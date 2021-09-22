ضاحي خلفان يكرم الشعفار

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أقام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، حفل غداء بمنزله في منطقة جميرا، على شرف الفريق متقاعد سيف عبدالله الشعفار، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي، وطارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وعدد من كبار ضباط شرطة دبي، وعدد من ضباط الرعيل الأول المتقاعدين.

كما حضر الحفل علي بن عبدالله الشعفار، وأحمد بن عبدالله الشعفار، وعدد من كبار الشخصيات.

وأثنى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على إخلاص وتفاني الفريق متقاعد سيف الشعفار، وعطائه وتاريخه المشرف في العمل، وإنجازاته ودوره الكبير في خدمة وطنه خلال مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من 5 عقود في وزارة الداخلية.

وقدم معاليه هدية تذكارية، للفريق الشعفار، الذي قدم الشكر والتقدير لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على الحفاوة الكبيرة التي حظي بها.