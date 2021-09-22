الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فحص

طالب قراءٌ المراكز والمستشفيات التي تُجري فحص «بي سي آر» للكشف عن فيروس «كورونا»، بخفض كلفة الفحص إلى 50 درهماً، أسوة بالعديد من المراكز في الدولة التي اعتمدت هذا السعر، مشيرين إلى أن بعض المراكز لاتزال تطلب أكثر من 100 درهم.

تهوّر

نوّه قراء بقيام دوريات شرطة في أبوظبي، أخيراً، بتشديد إجراءات الضبط المروري، بحق السائقين الذين يضايقون الآخرين بالالتصاق العدواني بالمركبات الأمامية على الطرق السريعة، وعدم ترك مسافة أمان كافية، مطالبين بتنفيذ هذا الإجراء على الفئة المتهورة على مستوى الدولة.

سفر

أثنى مواطن على سرعة تجديد جواز سفره المنتهي، لدى أحد المنافذ الجوية، وذلك قبل رحلته بنحو ساعة، الأمر الذي أدهش موظفة الجوازات في البلد الذي سافر إليه، لتزامن وصوله إليها مع تاريخ تجديد جوازه في بلده.

سحب

قالت متعاملة مع بنك إسلامي إنها لم تستطع سحب أي مبالغ من حسابها الجاري، سواء عن طريق جهاز الصراف الآلي أو من على الكاونتر، لمدة ثلاثة أيام، بدعوى تحديث بياناتها، رغم أنها زودت البنك بالوثائق المطلوبة.

شاطئ

اشتكى قارئ يرتاد شاطئ البطين في أبوظبي الازدحام الشديد، نتيجة إغلاق إحدى بوابتَي الدخول والخروج، والإبقاء على بوابة واحدة فقط مفتوحة، ما أدى إلى تكدس مرتادي الشاطئ، بطريقة تخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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