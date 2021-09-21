الامارات | «التربية» تتيح التسجيل لاختبار «إمسات» للخريجين رقمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تتيح التسجيل لاختبار «إمسات» للخريجين رقمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل لاختبار الإمارات القياسي «إمسات» لخريجي السنوات السابقة، واتاحت التسجيل رقمياً بدلاً من التقديم عن طريق مراكز إسعاد المتعاملين، لأداء الاختبارات في كافة المواد (اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء وعلوم الحاسوب) حسب رغبة المتقدم.

وحددت الوزارة ثلاث خطوات لآلية التسجيل لاختبار «إمسات» من خلال التسجيل ذاتياً عبر موقع اختبار الإمارات القياسي بإدخال رقم الهوية، ومن ثم تفعيل الحساب من خلال الرابط الذي سيتم إرساله إلى البريد المسجل، وتتلخص الخطوة الثالثة في التسجيل في الاختبارات المتاحة من خلال منصة الطالب الخاصة بالاختبار.

ويستهدف الاختبار طلبة الجامعات والمعاهد والكليات، وطلبة الماجستير والدكتوراه، والراغبين في الحصول على وظائف، والراغبين في الحصول على ترقية، إضافة إلى خريجي الخدمة الوطنية الراغبين في الالتحاق بالجامعات.

ويعتبر اختبار الامارات القياسي «إمسات» تقييم وطني بمعايير عالمية، تطوره وزارة التربية والتعليم باستمرار لتضمن تطبيق أفضل المقاييس والممارسات العالمية لخدمة الطلبة في الدولة، ويتم إعلان نتائج اختبار «إمسات» لطلبة الثاني عشر، بعد 15 يوم عمل من أداء الاختبارات، وبعد 10 أيام عمل لخريجي السنوات السابقة، و سيتم ابلاغ المتقدمين عبر البريد الإلكتروني بظهور النتائج على المنصة في الفترة المذكورة، علما ان النتائج لن تنشر سوي على منصة الاختبار.

وحسب التحديث الجديد على اختبار «إمسات» تم اتاحة فرصة إعادة الاختبار على تطبق سياسة دفع الرسوم، ويمكن للطالب التقديم في أوقات مختلفة للاختبار وليس بالضرورة في اليوم نفسه، وتعقد الاختبارات في المراكز المعتمدة والمخصصة للاختبار والموزعة في جميع انحاء الدولة.

وتعمل الوزارة على تيسير عملية الاختبار وإجراءات التسجيل وتوفير مواقع قريبة لسكن الطلبة، وأنه من أجل ذلك خصصت الوزارة 256 مركزاً لإجراء الاختبارات موزعة على مستوى مناطق الدولة.

وأشارت إلى أنه لدى الطالب الصلاحية الكاملة في اختيار موعد الاختبار ومكانه، وفي حالة اكتمال العدد المطلوب لمركز الاختبار القريب منه، فإنه عليه أن ينتظر الفرص الثانية لفتح المركز مرة أخرى، مؤكدة أن الطلب ليس مضطراً للتسجيل في مركز بعيد عن الإمارة المتواجد فيها.

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