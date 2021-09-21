الامارات | طقس الغد صحو ومغبر أحيانا

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو ومغبر أحيانا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب على الجبال بعد الظهريصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط - يضطرب أحياناً .. ويحدث المد الأول عند 14:20 والمد الثاني عند 02:06 والجزر الأول عند الساعة 07:51 والجزر الثاني عند الساعة 19:57.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند 10:27 والمد الثاني عند الساعة 23:07 والجزر الاول عند الساعة 16:51 والجزر الثاني عند الساعة 04:52 .

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