الامارات | اعتماد الدفعة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني في الشارقة بـ382 مليون

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد الدفعة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني في الشارقة بـ382 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 سبتمبر 2021

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بتطوير العمل الحكومي من خلال مشروعات تنموية في كافة القطاعات الحيوية وتوفير خدمات حكومية رائدة وتوفير العيش الكريم للقاطنين على أرض إمارة الشارقة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى دعم الاستقرار الأسري وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين اعتمد المجلس الدفعة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني للعام 2021م بقيمة إجمالية تبلغ 382 مليون درهم توزعت على 523 مستفيد من المنح والقروض السكنية.

وقد بلغت القيمة الإجمالية للدعم السكني في كافة الدفعات السابقة وحتى الآن 6 مليار 849 مليون درهم، وبحسب الدفعة الجديدة التي شملت كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة تضم القائمة المستفيدين من خدمات البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي جاهز، والوحدات السكنية المصغرة.

كما اعتمد المجلس قائمة المستفيدين من تحويل قرار الدعم السكني من فئة القرض إلى فئة المنحة بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليون و700 ألف درهم.

وأقر المجلس مذكرة التفاهم المزمع ابرامها بين دائرة الثقافة في إمارة الشارقة ووزارة الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تهدف إلى تمتين أواصر التعاون الثقافي وتحقيق التطلعات المشتركة للارتقاء بالفكر والإبداع بين البلدين، ومن أجل المساهمة في تحقيق نهضة شعرية عبر تشجيع الشعر قراءة ونظم ودراسة وتدوين.

ومواكبةً للتطور الكبير في القطاع السياحي وتحديث التشريعات السياحية التي تدعم النمو السياحي والعاملين فيه اعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي المقدمة من هيئة الإنماء التجاري والسياحي حول مشروع قرار تنظيم مهنة الإرشاد السياحي في إمارة الشارقة.

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